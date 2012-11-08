〔国际油市〕11月24日止四周OPEC石油日均出口料增加64万桶--分析师

金属期市：期锌和期铜上涨，因罢工持续且美元下滑
路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜价格周二上涨，因加拿大和智利矿场罢工持续，令供应忧虑加重，且美元下滑也在美国总统特朗普发表讲话前支撑金属市场。
路透伦敦11月8日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至11月24日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加64万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至11月24日四周,平均每日海运原油出口料为2,423万桶,截至10月27日止四周每日原油出口量为2,359万桶.
该机构还表示,此次增幅为截至4月21日四周来最大.
Oil Movements的梅森称,"这完全是季节性的,每年的这个时候石油出口都会增加."
"不过,以正常标准来衡量,此次增幅并不是很大,这可能是因为夏末需求增加."
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在6月举行的会议上保持产量目标不变.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜价格周二上涨，因加拿大和智利矿场罢工持续，令供应忧虑加重，且美元下滑也在美国总统特朗普发表讲话前支撑金属市场。
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