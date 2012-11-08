〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连涨第四日,因出口前景改善

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透11月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第四日上扬,交易商称,因寄望对美国小麦的出口需求将在未来几个月改善.
指标CBOT12月软红冬麦期货WZ2触及近六周最高,自10月1日以来首次升至每蒲式耳9美元之上.
美国农业部周五将公布月度供需报告,接受路透调查的分析师的平均预期为,农业部将把2012/13年度全球小麦结转库存预估从1.73亿吨调降至1.70969亿吨.
农业部周四公布的报告显示,上周出口销售小麦22.1万吨,低于预估的30-50万吨.
路透对分析师的调查显示,澳大利亚小麦出口可能降至1,685万吨,为三年来最低.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收高8-1/2美分,报每蒲式耳9.02-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为228,244口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
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