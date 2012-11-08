〔美国股市〕道琼工业指数收低0.94%,Nasdaq指数下跌1.42%

金属期市：期锌和期铜上涨，因罢工持续且美元下滑
路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜价格周二上涨，因加拿大和智利矿场罢工持续，令供应忧虑加重，且美元下滑也在美国总统特朗普发表讲话前支撑金属市场。
路透纽约11月8日电---美国股市周四下跌,且股市将可能进一步下滑,因对美国政府是否有能力及时找到应对"财政悬崖"方法的忧虑,将是未来几周投资人的焦点所在.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌121.41点,或0.94%,至12,811.32点;标准普尔500指数.SPX收低17.02点,或1.22%,至1,377.51点.Nasdaq指数.IXIC下滑41.70点,或1.42%,至2,895.58点.
刚在收盘前,股市跌势加速,标普500指数下挫逾1%.标普500指数收在200日移动均线之下,为6月5日来首次.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜价格周二上涨，因加拿大和智利矿场罢工持续，令供应忧虑加重，且美元下滑也在美国总统特朗普发表讲话前支撑金属市场。
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。