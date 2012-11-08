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货币新闻 | 2012年 11月 9日 星期五 05:23 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.94%,Nasdaq指数下跌1.42%

路透纽约11月8日电---美国股市周四下跌,且股市将可能进一步下滑,因对美国政府是否有能力及时找到应对"财政悬崖"方法的忧虑,将是未来几周投资人的焦点所在.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌121.41点,或0.94%,至12,811.32点;标准普尔500指数.SPX收低17.02点,或1.22%,至1,377.51点.Nasdaq指数.IXIC下滑41.70点,或1.42%,至2,895.58点.

刚在收盘前,股市跌势加速,标普500指数下挫逾1%.标普500指数收在200日移动均线之下,为6月5日来首次.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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