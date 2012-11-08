〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘跌破15美元至三周低位,因出口数据疲弱

路透11月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连跌第二天,结算价为三周来首次跌破每蒲式耳15美元,交易员称,受累于美国上周出口销售令人失望.

交易员预料,美国农业部(USDA)将在周五公布的月度供需报告中,调升2012年美国大豆收成预期.在该报告公布前,分析师平均预估产量为28.92亿蒲式耳,高于USDA于10月预估的28.60亿蒲式耳.

USDA周四公布,11月1日止当周美国大豆出口销售19.19万吨(2012/13年度18.64万吨),远低于行业预估的60-80万吨.USDA数据包括取消前往未知名目的地的大豆出口54.56万吨.[ID:nSB8577489]

USDA亦公布,上周豆粕出口销售19.46万吨,高于行业预估的10-15万吨,上周豆油出口销售3.67万吨,与预期区间一致.

CBOT豆油收高,而豆粕跌至两周半低位,因交易员出脱做多豆粕/做空豆油的套利交易.

巴西政府供应机构CONAB小幅调升2012/13年大豆产量预估,至8,010-8,300万吨之间的纪录水平,高于上次预估的8,000-8,280万吨.

中国国家粮油信息中心公布的信息显示,在周度国储大豆拍卖中原计划出售大豆约40万吨,但仅售出16%,因中国政府提高起拍价后压榨企业推迟开展较大规模的采购.

马来西亚棕榈油期货周四跌至逾一个月低点,尾随全球市场的颓势,因欧美经济问题可能损及大宗商品需求的忧虑冲击市场.[ID:nST0572509]

CBOT-12月大豆合约Sc1跌9-1/2美分,报每蒲式耳14.99-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收跌6.60美元,报每短吨462.9美元,12月豆油合约BOc1收升0.15美分,报每磅48.77美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为127,795口,豆粕期货为62,115口,豆油期货为116,671口.

以下为CBOT农产品期货在2027 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 741.25 -3.00 -0.4% 14.7%

CBOT大豆Sc1 1499.25 -9.50 -0.6% 25.1%

CBOT豆粕SMc1 462.90 -6.60 -1.4% 49.6%

CBOT豆油BOc1 48.77 0.15 0.3% -6.4%

CBOT小麦Wc1 902.50 8.50 1.0% 38.3%

CBOT稻米RRc1 1477.00 -16.50 -1.1% 1.1%

EU小麦BL2H0 278.50 2.50 0.9% 37.5%

NYMEX原油期货CLc1 85.08 0.64 0.8% -13.9%

道琼工业指数.DJI 12,876 -56 -0.4% 5.4%

现货金XAU= 1733.61 17.30 1.0% 10.9%

欧元/美元EUR= 1.2746 -0.0024 -0.2% -1.5%

美元指数.DXY 80.8010 0.0420 0.1% 0.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 916 0 0.0% -47.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)