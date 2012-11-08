〔加拿大股市〕触及逾两个月最低收位,受能源股跌势拖累

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透多伦多11月8日电---加拿大股市周四触及逾两个月最低收位,因Canadian Natural Resources(CNQ.TO)下调产量预期后重挫,拖累能源类股走低.
加拿大股市逆转稍早涨势,整日走势震荡,因投资者在美国就业数据和欧洲央行保持利率不变这两大因素之间摇摆.美国就业数据显示,上周初请失业金人口减少.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌39.54点,或0.32%,报12,191.05点,为逾两个月来最低收位.稍早低见12,164.11点,此为10月23日以来最低.
10大类股中八类收低.能源和金融股领跌,跌幅分别为1.2%和0.6%.(完)
--编译 母红;审校 张荻
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英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。