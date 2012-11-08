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市场报道 | 2012年 11月 9日 星期五 06:15 BJT

〔加拿大股市〕触及逾两个月最低收位,受能源股跌势拖累

路透多伦多11月8日电---加拿大股市周四触及逾两个月最低收位,因Canadian Natural Resources(CNQ.TO)下调产量预期后重挫,拖累能源类股走低.

加拿大股市逆转稍早涨势,整日走势震荡,因投资者在美国就业数据和欧洲央行保持利率不变这两大因素之间摇摆.美国就业数据显示,上周初请失业金人口减少.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌39.54点,或0.32%,报12,191.05点,为逾两个月来最低收位.稍早低见12,164.11点,此为10月23日以来最低.

10大类股中八类收低.能源和金融股领跌,跌幅分别为1.2%和0.6%.(完)

--编译 母红;审校 张荻

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