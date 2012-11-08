欧洲经济指标预测--11月9日-11月16日****

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透11月9日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月9日-20日
0001 英国RICS房价差值 10月 -- 负15
11月9日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0745 法国财政预算(亿欧元) 9月 -- 赤字977
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -1.0% +1.5%
0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -1.4% +1.7%
(较上年同期) -4.6% -5.2%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差49.0 逆差49.7
对全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差89.0 逆差98.4
--------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月12日-11月15日
0700 德国批发物价指数(较前月) 10月 -0.3% +1.3%
(较上年同期) +4.9% +4.2%
11月13日(二)
0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字40
0745 法国非农就业数据 第三季 -- -0.1%
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +0.5% +0.3%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)10月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0930 英国CPI(较前月) 10月 -- 0.4%
(较上年同期) -- 2.2%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- 0.5%
(较上年同期) -- 2.6%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- 0.5%
(较上年同期) -- 2.6%
0930 英国PPI投入物价(较前月) 10月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.2%
PPI产出物价(较前月) -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
核心PPI产出物价(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.2%
1000 德国ZEW经济景气指数 11月 负10.0 -11.5
现况指数 8.0 10.0
11月14日(三)
0745 法国HICP(较前月) 10月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 -- 减少0.4
0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 -- 7.9%
1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.2% +0.6%
(较上年同期) -1.8% -2.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 负25.0 负28.9
11月15日(四)
0630 法国国内生产总值(GDP) 第三季初值 持平 持平
0700 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第三季初值 +0.2% +0.3%
(较上年同期)(未经季节调整) +0.8% +0.5%
0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.4% -0.8%
(较上年同期) -2.7% -2.6%
0930 英国零售销售(较前月) 10月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.5%
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -0.7% -0.5%
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.5% +0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
11月16日(五)
0900 欧元区经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余72
(经季节调整)(亿欧元) 盈余90 盈余88
0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 -- 顺差3.74
全球贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差5.98
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 顺差120 顺差66(完)
--编译 王丽鑫;审校 戴素萍
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选