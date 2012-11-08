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亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 06:10 BJT

****日韩经济指标预测--11月9日-11月16日****

路透11月9日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月5日当周-------------------------------

11月9日(五)

-- 韩国央行利率决定 11月 2.75% 2.75%

0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.1

0300 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +1.0%

(较前月) -- +0.7%

11月11日(日)

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 10月 -- +0.3%

(较上年同期) -- -1.4%

2350 日本GDP(较前季) 第三季 -0.9% +0.2%

环比年率 -3.4% +0.7%

----------------------------------11月12日当周-------------------------------

11月12日(一)

暂无重要经济数据公布.

11月13日(二)

0430 日本工业产出修正值 9月 -- -4.1%

产能利用指数(较上月) -- -2.6%

2300 韩国失业率 10月 -- 3.1%

11月14日(三)

2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9%

进口物价(较上年同期) -- -2.4%

11月14-15日

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 负17

11月15日(四)

0300 韩国出口(较上年同期) 10月修正值 -- +1.2%

进口(较上年同期) -- +1.5%

贸易收支(亿美元) -- 顺差38

11月16日(五)

暂无重要经济数据公布.(完)

--整理 兰秀娟;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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