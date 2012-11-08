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亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.87 -0.72 -1.32 865527

搜狐 (SOHU.O) 40.02 -0.15 -0.37 251995

网易 (NTES.O) 54.73 -0.43 -0.78 641296

百度 (BIDU.O) 103.70 -0.81 -0.77 2837334

亚信科技 ASIA.O 10.57 -0.07 -0.66 345172

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.13 -0.04 -0.25 1722825

联电 (UMC.N) 1.84 +0.02 +1.10 234939

日月光 (ASX.N) 3.81 +0.10 +2.70 206944

矽品精密 (SPIL.O) 4.86 -0.01 -0.21 609225

和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.04 -3.70 78457

友达 (AUO.N) 4.03 +0.13 +3.33 216576

中华电信 (CHT.N) 31.63 +0.18 +0.57 37169

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.41 -0.80 -2.15 795339

香港

中国移动 (CHL.N) 55.56 -1.22 -2.15 146429

中国联通 (CHU.N) 15.45 -0.31 -1.97 195132

中国电信 (CHA.N) 54.68 -1.25 -2.23 26422

中芯国际 (SMI.N) 2.19 +0.04 +1.86 58370

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 +0.03 +0.77 459(完)

--整理 张荻

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