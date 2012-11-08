《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 53.87 -0.72 -1.32 865527
搜狐 (SOHU.O) 40.02 -0.15 -0.37 251995
网易 (NTES.O) 54.73 -0.43 -0.78 641296
百度 (BIDU.O) 103.70 -0.81 -0.77 2837334
亚信科技 ASIA.O 10.57 -0.07 -0.66 345172
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.13 -0.04 -0.25 1722825
联电 (UMC.N) 1.84 +0.02 +1.10 234939
日月光 (ASX.N) 3.81 +0.10 +2.70 206944
矽品精密 (SPIL.O) 4.86 -0.01 -0.21 609225
和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.04 -3.70 78457
友达 (AUO.N) 4.03 +0.13 +3.33 216576
中华电信 (CHT.N) 31.63 +0.18 +0.57 37169
台湾国际航电 (GRMN.O) 36.41 -0.80 -2.15 795339
香港
中国移动 (CHL.N) 55.56 -1.22 -2.15 146429
中国联通 (CHU.N) 15.45 -0.31 -1.97 195132
中国电信 (CHA.N) 54.68 -1.25 -2.23 26422
中芯国际 (SMI.N) 2.19 +0.04 +1.86 58370
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 +0.03 +0.77 459(完)
--整理 张荻
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。