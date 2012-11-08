版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 9日 星期五 06:38 BJT

《综述》美国9月贸易逆差收窄,经济彰显韧性

* 9月贸易逆差为2010年以来最窄

* 出口料推高第三季GDP

* 最近一周初请失业金人数减少8,000人

路透华盛顿11月8日电---美国9月贸易逆差意外收窄,因出口大幅增加,暗示尽管欧洲受到债务危机困扰,但全球对美国商品的需求正增加.

周四公布的其他数据显示,最近一周初请失业金人数减少,不过东海岸遭遇严重暴风雪可能令数据失真.

商务部称,9月贸易逆差收窄5.1%至415.5亿美元,为2010年12月以来最低.分析师原预期逆差会扩大至450亿美元.

出口跳涨3.1%,创逾一年来最大增幅.进口增加1.5%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐