《综述》美国9月贸易逆差收窄,经济彰显韧性

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
* 9月贸易逆差为2010年以来最窄
* 出口料推高第三季GDP
* 最近一周初请失业金人数减少8,000人
路透华盛顿11月8日电---美国9月贸易逆差意外收窄,因出口大幅增加,暗示尽管欧洲受到债务危机困扰,但全球对美国商品的需求正增加.
周四公布的其他数据显示,最近一周初请失业金人数减少,不过东海岸遭遇严重暴风雪可能令数据失真.
商务部称,9月贸易逆差收窄5.1%至415.5亿美元,为2010年12月以来最低.分析师原预期逆差会扩大至450亿美元.
出口跳涨3.1%,创逾一年来最大增幅.进口增加1.5%.
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。