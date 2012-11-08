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亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 06:38 BJT

全球外汇市场11月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月8日(四)

2350 - 日本央行10月货币供应量

11月9日(五)

0100 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席华盛顿大学主办的第九届企业金融年会,并就美国经济和货币政策发表演讲

0500 - 日本10月消费者信心指数

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会会议

0700 - 德国10月消费者物价指数(CPI)、消费者物价调和指数(HICP)终值

0745 - 法国截至9月财政预算

0745 - 法国9月工业生产

0900 - 意大利9月工业生产

0930 - 英国9月贸易收支

1230 - 美国10月进出口价格

1455 - 路透/密西根大学美国消费者信心指数11月初值

1500 - 美国9月趸售(批发)库存

1530 - 美国11月2日当周ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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