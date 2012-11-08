全球外汇市场11月9日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月8日(四)
2350 - 日本央行10月货币供应量
11月9日(五)
0100 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席华盛顿大学主办的第九届企业金融年会,并就美国经济和货币政策发表演讲
0500 - 日本10月消费者信心指数
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会会议
0700 - 德国10月消费者物价指数(CPI)、消费者物价调和指数(HICP)终值
0745 - 法国截至9月财政预算
0745 - 法国9月工业生产
0900 - 意大利9月工业生产
0930 - 英国9月贸易收支
1230 - 美国10月进出口价格
1455 - 路透/密西根大学美国消费者信心指数11月初值
1500 - 美国9月趸售(批发)库存
1530 - 美国11月2日当周ECRI一周领先指标
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。