《欧洲央行焦点》德拉吉言论显示存在降息可能,称无法进一步帮助希腊

* 欧洲央行维持指标利率在0.75%不变

* 德拉吉预期到年底前经济不会升温

* 称欧洲央行仍准备启动购债计划

* 发现投资资金回流欧元区

路透法兰克福11月8日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,虽然金融市场环境缓和,但欧元区经济年底前难见复苏迹象.这为今后数月降息留下可能性.

但继周四维持利率水平不变之后,德拉吉表示,欧洲央行在解决希腊债务负担方面无法提供更多帮助;也没有按照西班牙的意愿,向其承诺欧洲央行购买公债将降低该国的借款成本.

"欧洲央行基本上已经尽到自己的力量,"德拉吉在月度新闻发布会上被问到欧洲央行能为希腊做些什么时这样表示.