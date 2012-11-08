澳新经济指标预测--11月9日-11月16日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月9日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月12日(一)
0030 澳洲房屋融资 9月 -- +1.8%
投资房屋融资 -- -0.8%
2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9%
11月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 -- 负3.0
企业信心指数 -- 持平
2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.50% +1.30%
(较上年同期) +2.9% +4.8%
11月13-14日
2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%
11月14日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +3.7%
11月15日(四)
暂无重要经济数据.
11月16日(五)
暂无重要经济数据.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。