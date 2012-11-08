〔全球金市〕金价触及三周高位,多头在奥巴马赢得连任后重返场内

路透纽约/伦敦11月8日电---金价周四涨至三周高位,因投资者继续押注奥巴马连任后,美国将放宽财政政策.美国和伊朗紧张关系升级,亦提振金价.

金价午后扩大涨幅,跳涨逾10美元,至每盎司1,734美元--为10月19日以来最高位--此前美国五角大楼称,伊朗11月1日曾对一架美国未装备武器的无人驾驶侦察机开火.

虽然这在短期内没什么好让人担忧的,但避险买盘仍然涌现,推高金价.美国当局表示,这起事件发生在一周多以前,侦察机没有遭到破坏,最后安全返回基地.

"五角大楼证实伊朗上周向侦察机开火后,市场神经为之一震,"纽约一名经纪商表示.

2123GMT,现货金XAU=涨15.30美元,报每盎司1,731.61美元.金价已连涨四天,如今有望录得8月底以来的最大周度涨幅.

美国12月期金GCZ2结算价上涨12美元,或0.70%,报每盎司1,726美元.

当日盘中,市场预期未来四年美国民主党再度执政,可能会帮助美联储延续宽松货币政策,这继续为金价提供上涨动能.

"这是多头在重返金市,因为大家继续认为美国将维持宽松货币政策,"Integrated Brokerage Services LLC首席金属交易员Frank McGhee称.

尽管美元升值抵消金价上涨动力,但对美国财政悬崖问题的担忧为黄金提供支撑.

欧债危机重新成为市场焦点,欧洲央行维持利率在纪录低位不变,并表示欧元区经济年底前几乎没有出现复苏迹象后,欧元兑美元跌至两个月低位.

有交易商表示,金价在长期内可能会因美国财政悬崖问题受益.

"我们仍认为,金价支撑约在1,700和1,680美元,但年底前,金价应该会逐步上涨,因为我们有流动性(量化宽松)和低收益."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说.

但有迹象显示,金价高企可能损及需求,全球最大的黄金进口国印度减少购金,尽管该国节日季高峰临近,下周将迎来排灯节(Diwali).

中国或可帮助抵消印度婚庆季的需求疲势.汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)认为中国今年的黄金需求预计增长1%,至约860吨的纪录高位,有望首度取代印度成为全球最大的黄金消费国.[ID:nSB2091781]

现货铂金(白金)XPT=跌0.15%至每盎司1,541.25美元.现货钯金XPD=涨0.41%至每盎司611.97美元.

现货银XAG=涨1.83%至每盎司32.34美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1726.00 12.00 0.7 1712.60 1735.10 150,022

COMEX白银期货 SIN2 32.24 0.579 1.8 31.630 32.450 41,109

COMEX铂金期货 PLN2 1542.50 3.00 0.2 1534.70 1549.50 7,741

COMEX钯金期货 PAU2 614.35 4.00 0.7 604.90 616.30 2,704

现货金 XAU= 1729.99 13.68 0.8 1713.30 1734.81

现货银 XAG= 32.320 0.560 1.8 31.670 32.400

现货铂金 XPT= 1540.75 1.76 0.1 1535.75 1544.75

现货钯金 XPD= 611.97 2.50 0.4 608.00 614.50 (完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=