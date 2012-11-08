〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,海岬型船运价反弹

路透11月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四持平,因海岬型船运价反弹,巴拿马型船运价却进一步下滑.

波罗的海乾散货运价指数持平于周三水准916点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨1%,至2,119点.海岬型船日均获利增加140美元,至13,685美元,结束了连续六日下滑.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石价格涨至逾三个月高位,交易商周四上调销往中国的铁矿石船货价格,希望在钢铁需求大致持稳的情况下,维持铁矿石价格逐步走高的趋势.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1.49%.该型船舶日均获利降低84美元,至5,820美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"大西洋航运市场很不好,导致运价指数下跌,"专写航运博客文章的Andy Jamison称.他有自己的航运网站Virtual Shipbroker.

Jamison还补充表示,中期前景不太好,因为美国和黑海地区削减了农作物产量预估.

灵便型和超灵便型船舶的日均获利分别降至6,045和6,735美元.(完)