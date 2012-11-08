〔美国债市〕11月7日一周外国央行持有美国公债和机构债总量降低--FED

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透纽约11月8日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量减少.
美联储称,11月7日止当周,外国央行持有的美国债券减少53.44亿美元,至3.611万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债减少51.36亿美元,至2.915万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量下降2.08亿美元,至6,960亿美元.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
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--编译 孙茉莉;审校 于春红
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