〔美国个股〕麦当劳10月同店销售下降1.8%,创下九年来首次月度下滑

路透11月8日电---麦当劳(MCD.N)公布10月全球同店销售下降1.8%,这是2003年3月以来首次月度下降,带动其股价周四跌至一年低点,并对该公司新上任执行长构成巨大挑战.

麦当劳上月暗示10月销售下挫,因全球经济疲弱,引发餐馆同业激烈竞争以因应消费者消费意愿下滑.

分析师称,11月和12月麦当劳同店销售仍难以上升,因去年业绩非常强劲.

麦当劳欧美至少开业13个月的餐馆10月销售下降2.2%,亚太、中东和非洲地区销售下滑2.4%.

根据Consensus Metrix数据,分析师此前平均预计10月麦当劳在美国同店销售下降1.05%,欧洲销售下滑0.69%,在亚太、中东和非洲地区下挫3.01%.美国销售略优于欧洲,为麦当劳最大市场.

在周四纽约证交所交易中,麦当劳股价收跌1.99%,报85.13美元.(完)