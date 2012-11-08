〔美国个股〕麦当劳10月同店销售下降1.8%,创下九年来首次月度下滑

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透11月8日电---麦当劳(MCD.N)公布10月全球同店销售下降1.8%,这是2003年3月以来首次月度下降,带动其股价周四跌至一年低点,并对该公司新上任执行长构成巨大挑战.
麦当劳上月暗示10月销售下挫,因全球经济疲弱,引发餐馆同业激烈竞争以因应消费者消费意愿下滑.
分析师称,11月和12月麦当劳同店销售仍难以上升,因去年业绩非常强劲.
麦当劳欧美至少开业13个月的餐馆10月销售下降2.2%,亚太、中东和非洲地区销售下滑2.4%.
根据Consensus Metrix数据,分析师此前平均预计10月麦当劳在美国同店销售下降1.05%,欧洲销售下滑0.69%,在亚太、中东和非洲地区下挫3.01%.美国销售略优于欧洲,为麦当劳最大市场.
在周四纽约证交所交易中,麦当劳股价收跌1.99%,报85.13美元.(完)
--编译 于春红;审校 张明钧
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。