〔纽约期市〕展期操作打压ICE期棉再次刷新7月来低点,USDA报告料利空

路透纽约11月8日电---美国期棉周四再创7月以来新低,因指数基金展期近月合约,且在美国政府农作物报告公布前投资者卖出合约.报告料将彰显出需求持续疲软且供应增加.

"高盛今天大举展期,"logicadvisors.com交易员Ron Lawson说.

洲际交易所(ICE)成交最活跃的12月期棉合约CTZ2收低0.81%,报每磅69.26美分,连续第二日创下7月末以来最低结算价.

成交热络,其中相当大一部分活动来自指数基金展期.12月期约成交量接近25,000口,是平均水平的两倍.

12月合约未平仓规模持续下降,因指数基金持续将仓位展期至3月.11月以来,未平仓规模已减少20%至略高于84,000口,同期3月合约未平仓规模则增加了10%,至接近88,00口.

随着美国收割全面展开,注册与待注册库存已经增加,但与往年同期平均水平相比仍然很低.

注册库存增加1,020包至15,368包,而另有395包库存正待美国农业部验收.上周五以来,待验收库存已增加了一倍多,至11,545包,但还不够回补12月期约空仓所需的数量.

而围绕欧元区债务危机的新忧虑同样令人气承压.欧洲央行维持利率在纪录低位不变后,欧元兑美元下跌至两个月低点.

投资者也持续担心日益迫近的美国"财政危机"对该国经济造成的冲击.他们观望奥巴马在国会"跛鸭期"能否与共和党议员及时达成协议,避免明年年初将自动生效的约6,000亿美元自动加税和节支.

市场还在等待美国农业部定于周五公布的月度作物报告,报告料表现不佳,因中国需求走向仍旧不明.中国是全球最大的棉花消费国和生产国.(完)