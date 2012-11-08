《美国重要政经日程》-11月9日

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 农业部公布月度作物产量及全球农业供需预估
1330 - 劳工部公布10月进出口物价
1500 - 商务部公布9月趸售(批发)库存
1500 - 农业部公布月度牲畜和肉类贸易数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。