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货币新闻 | 2012年 11月 9日 星期五 07:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月9日-11月14日

汤森路透11月9日电---以下为标准普尔500企业中将于11月9日-11月14日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11/9 BMO Q3 2012 Ameren Corp (AEE) 1.41 8 1.57

11/7 BMO Q3 2012 J C Penney Co (JCP) -0.05 8 0.11

11/12 BMO Q4 2012 DR Horton (DHI) 0.28 21 0.11

11/12 AMC Q4 2012 Jacobs (JEC) 0.79 18 0.74

11/13 AMC Q1 2013 思科(Cisco Sys) (CSCO.O) 0.46 39 0.43

11/13 BMO Q3 2012 家得宝(Home Depot) (HD) 0.70 27 0.60

11/13 BMO Q3 2013 The TJX Co (TJX) 0.61 22 0.53

11/14 Q3 2012 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 0.59 32 0.57

11/14 21:30 Q3 2012 Limited Brands LTD 0.24 23 0.25

11/14 Q2 2013 NetApp (NTAP.O) 0.48 34 0.63

11/14 AMC Q3 2012 PetSmart PETM.O 0.63 24 0.50

11/14 BMO Q3 2012 Staples (SPLS.O) 0.45 18 0.47

11/14 BMO Q4 2012 Tyco INTL TYC 0.34 10 0.92

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 白云;审校 于春红

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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