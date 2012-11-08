《美国上市公司业绩公布日程表》--11月9日-11月14日

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
汤森路透11月9日电---以下为标准普尔500企业中将于11月9日-11月14日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
-------------------------------------------------------------------------------------------
11/9 BMO Q3 2012 Ameren Corp (AEE) 1.41 8 1.57
11/7 BMO Q3 2012 J C Penney Co (JCP) -0.05 8 0.11
11/12 BMO Q4 2012 DR Horton (DHI) 0.28 21 0.11
11/12 AMC Q4 2012 Jacobs (JEC) 0.79 18 0.74
11/13 AMC Q1 2013 思科(Cisco Sys) (CSCO.O) 0.46 39 0.43
11/13 BMO Q3 2012 家得宝(Home Depot) (HD) 0.70 27 0.60
11/13 BMO Q3 2013 The TJX Co (TJX) 0.61 22 0.53
11/14 Q3 2012 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 0.59 32 0.57
11/14 21:30 Q3 2012 Limited Brands LTD 0.24 23 0.25
11/14 Q2 2013 NetApp (NTAP.O) 0.48 34 0.63
11/14 AMC Q3 2012 PetSmart PETM.O 0.63 24 0.50
11/14 BMO Q3 2012 Staples (SPLS.O) 0.45 18 0.47
11/14 BMO Q4 2012 Tyco INTL TYC 0.34 10 0.92
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云;审校 于春红
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。