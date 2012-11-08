《美债周五展望》公债价格跳升,因担忧美国财政悬崖和欧洲问题

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约11月8日电---美国公债价格周四跳升,此前美国财政部标售30年期公债需求强劲,凸显对美国"财政悬崖"前景未明及欧债危机的忧虑刺激公债需求.

财政部标售160亿美元30年期公债,得标利率为2.82%,这次是本周最后一批公债标售.

"公债标售需求强劲,全面带动市场,"野村分析师在致客户的报告中写道.

此次标债投标倍数为2.77,是12月来最高,简接投标是2011年4月来最高.

"需求是由间接投标者带动的事实,令我们认为外国帐户终于开始买入长债,为财政悬崖作准备,且对冲欧元区方面的风险,"野村分析师写道.

"这亦可能反映另一个情况,就是短线资产配置形成的资金流,类似2011年底的情况,"野村分析师补充说.

美国三大股指均下挫,因投资人撤出如股市等较高风险资产.标普500指数.SPX收低逾1%,至8月2日来最低.

指标30年期公债US30YT=RR价格扭转稍早跌势,跳升1-18/32,收益率(殖利率)从周三尾盘的2.829%降至2.751%.

10年期公债US10YT=RR也由跌转升,上涨8/32,收益率从周三尾盘的1.644%降至1.618%.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在早盘稍晚买入48.93亿美元公债,到期期限介于2020年11月15日至2022年8月15日之间,此举也支撑公债价格.

Cantor Fitzgerald分析师Justin Lederer说,目前美联储在卖短买长(扭转操作,twist operation)货币刺激计划中,买入了约92%的长期新债.

卖短买长计划将于下月底结束,但很多市场人士相信,美联储在联邦公开市场委员会(FOMC)的12月会议上,将宣布购买更多公债.

"与其他券种一样,30年期公债自9月中以来一直陷于非常狭窄区间内交投,"Lederer提到,该档收益率波动区间在2.77-3.02%.

"我们预料,短期内不会明显突破该区间,"他说.

奥巴马周二赢得大选支撑了债市,市场憧憬经济温和成长,且当局将祭出利好债市的宽松货币政策.

但金融市场质疑,鉴于明年初将有6,000亿美元增税减支措施自动生效,白宫和国会是否能够减轻该措施的潜在影响.

"民主党总统和共和党众议院将需要携手应对美国的财政状况,"Columbia Management策略师Zach Pandl指出.

"美国大选结束让市场松了口气,但投资者需要看到财政悬崖问题得到解决,才会对美国经济更为乐观,"他说.

市场对欧债危机的担忧也支撑美债.希腊议会以微弱优势批准一项财政紧缩计划以获得国际援助,但该国联合政府仍需要在周日举行的投票中让2013年预算案获得通过.[ID:nST0572177]

西班牙周四成功标售公债,完成了2012年发债计划,表明投资者愿意买入该国长期公债.[ID:nSB8577549]

欧洲央行周四宣布维持指标利率于纪录低点0.75%不变,央行总裁德拉吉预料欧元区经济维持疲弱,并称准备好开始实施新的购债计划.[ID:nST0572473] [ID:nST0572479](完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 程琳/张荻

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