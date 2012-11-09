〔美国经济〕IMF敦促美国迅速达成永久性化解财政悬崖问题的协议

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透华盛顿11月8日电---国际货币基金组织(IMF)周四敦促美国快速就长久性解决方案达成协议,避免明年初增税和减支措施自动生效,并称权宜之计可能伤及全球经济.
周四公布的一份报告显示,IMF提醒欧元区危机及美国财政悬崖问题可能导致政治僵局的威胁,对全球经济构成最大风险.这份报告是为11月4-5日在墨西哥召开的20国集团(G20)财长会议准备的.
按照现有法律,可能于2013年初实施总计6,000亿美元的政府减支和增税措施,很多人认为这恐怕会把美国经济拖入衰退.
IMF在报告中表示,"在最后关头达成的依赖次优方案,或者基本上是缓兵之计的协议,可能最终被证明是有害的."
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