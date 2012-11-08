《中国报摘》--中国证券报11月9日

* 头版头条:

--中国共产党第十八次全国代表大会周四上午开幕,胡锦涛在报告中指出,要确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番.

* 其他:

--上海期货交易所理事长杨迈军表示,原油期货在上期所层面的技术、风险控制等设计已基本完成,下一步上期所将进一步研究完善组织原油期货交易的方案,尽快开展模拟交易.

--中原证券董事长菅明军表示,争取用三到五年的时间实现上市.

--由于国际市场持续低迷、出口形势依然严峻,1-9月份中国纺织服装出口总额1,926亿美元,同比增幅仅1.04%,但相较6、7、8月,出口增速情况已明显好转.

--商务部称,决定自11月9日起,对原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管征收9.2%-14.4%的反倾销税,实施期限为五年.

--记者从有关渠道了解到,备受各界瞩目的航空发动机重大科技专项,日前已经上报国务院,并有望于近期出台;该专项预计投入至少千亿元人民币资金支持国产航空发动机的自主研发与制造,这是迄今为止所有重大专项中投资规模最大的一个.(完)

--整理 边竞; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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