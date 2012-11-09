〔日本数据〕10月M3货供额较上年同期增长1.9%--央行

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透东京11月9日电---日本央行周五公布,10月M3货供额较上年同期增长1.9%.
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):
10月 9月 8月 上年10月
M2 +2.3 +2.4 +2.4 +2.8
M3 +1.9 +2.1* +2.1 +2.3
广义流动性 +0.8 +0.7 +0.3 0.0(完)
* 为修正数据
参看完整表格,可点选日本央行网站,网址为(here)
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--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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