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债券 | 2012年 11月 9日 星期五 08:17 BJT

〔日本数据〕10月M3货供额较上年同期增长1.9%--央行

路透东京11月9日电---日本央行周五公布,10月M3货供额较上年同期增长1.9%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

10月 9月 8月 上年10月

M2 +2.3 +2.4 +2.4 +2.8

M3 +1.9 +2.1* +2.1 +2.3

广义流动性 +0.8 +0.7 +0.3 0.0(完)

* 为修正数据

参看完整表格,可点选日本央行网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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