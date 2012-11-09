〔加拿大经济〕央行总裁称近期疲弱数据未超预期,最终或仍需加息

路透蒙特利尔11月8日电---加拿大央行总裁卡尼周四表示,近期加拿大疲弱的经济数据在预期之中,这意味着央行不必改变最终仍需加息的观点.

"我们对第三季经济成长的预估是1%,本就处于相对低的水平,数据基本上符合这个预估,"卡尼在蒙特利尔发表演讲后向记者表示.

"一部分能源部门产出存在一些时间方面的问题,使第三季和第四季的经济成长发生变化...但我不会过度解读近期数据,我肯定也不会将其与我们的货币政策立场相联系,"他说.

虽然周四公布的一份报告显示,加拿大10月房屋开工跌幅大于预期,但对于一度繁荣的楼市,卡尼仍谨慎看待其前景是否黯淡的问题.

"正如我们在货币政策报告中强调的,我们仍然认为即便经人口调整,房屋开工数据,尤其是多户楼房和公寓的数据远高于历史水平,"他说.

货币政策报告还预计,楼市即将开始拖累经济增长."我们开始见到与预期相符的一些情况出现,所以实际情况完全在预料之中."卡尼称.

他还重申周三曾发出的警告,称如果美国政府未能避免会伤及经济成长的"财政悬崖",即明年初开始生效的6,000亿美元增税节支政策,则加拿大可能会陷入衰退.

他说,如果这种情况发生,决策者在应对时有"灵活性".

卡尼在讲话中大致勾勒了其作为金融稳定委员会(FSB)主席的改革议程.FSB是20国集团(G20)的特别监管机构.

他说,部分投资者似乎仍认为,各国政府还会挽救垮台的大银行,尽管已有新规让陷入困境的金融机构破产,而不必动用纳税人资金来拯救.

卡尼指出,FSB一直在推进改革以确保没有银行被视作"太大而不能倒",并已取得进展,但可能还有更多工作要做.(完)