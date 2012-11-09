《中国重要政经日程》--11月9日

=============================今日重要政经日程==========================
11/9(五)
--中国共产党第十八次全国代表大会(至14日闭幕).
*15:00 中共中央组织部副部长王京清介绍党的建设工作,并回答记者提问.
*20:00-21:00 中央党校常务副校长李景田和中国社会科学院常务副院长王伟光接受采访,主题为"中国共产党的理论创新".
--2012(第十届)中国企业竞争力年会在北京举行(至10日).
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行.
11/15(四)
--2012财富CEO峰会在北京举行.
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
11/22(四)
--2012年度中国城市与资本市长论坛北京召开
11/24(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/27(二)
--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.
11/29(四)
--第八届北京金博会召开,至12月2日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 乔艳红