《新兴市场重要经济事件预告》--11月9日-11月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)
11月9日(五)
波哥大--哥伦比亚央行公布10月26日政策会议记录.
马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.
11月12日(一)
巴黎--国际能源署(IEA)公布2012年全球能源展望.
11月13日(二)
里加--拉脱维亚央行召开委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会的非利率决议会议.
巴黎--国际能源署公布11月石油市场报告.
圣地亚哥--智利央行召开议息会议.
拉巴特--摩洛哥央行召开会议.
11月14日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会会议.
11月15日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).
里加--拉脱维亚议会预计将对2013年预算案进行第二次和最后一次审核.
11月16日(五)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 王翔琼;审校 于春红
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