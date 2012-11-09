版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 08:22 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月9日-11月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月9日(五)

波哥大--哥伦比亚央行公布10月26日政策会议记录.

马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.

11月12日(一)

巴黎--国际能源署(IEA)公布2012年全球能源展望.

11月13日(二)

里加--拉脱维亚央行召开委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会的非利率决议会议.

巴黎--国际能源署公布11月石油市场报告.

圣地亚哥--智利央行召开议息会议.

拉巴特--摩洛哥央行召开会议.

11月14日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会会议.

11月15日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).

里加--拉脱维亚议会预计将对2013年预算案进行第二次和最后一次审核.

11月16日(五)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 王翔琼;审校 于春红

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐