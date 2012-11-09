〔金砖国家〕11月8日股汇市收盘纵览

路透11月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月8日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.21%,报995.31点.

中国股市:沪综指周四收盘大跌1.6%,至一周来最低收盘位,受隔夜海外金融市场重挫,以及中共"十八大"开幕导致维稳行情趋结束的市场预期拖累,银行、证券等金融股跌幅居前.沪综指.SSEC收报2,071.5点,跌34.2点或1.63%,前次收盘低位是10月31日的2,068.88.上海A股今日成交492亿元人民币,上日为471亿元.[.SSCN]

香港股市:录得7月23日以来最大单日跌幅,投资者对近期涨多个股获利了结,并将注意力重新转向可能冲击金融市场的美国财政危机.恒指大跌2.4%至21,566.9点,是7月23日迄今最差单日表现.11月开局强势表现被逆转.恒生国企指数.HSCE下挫2.7%,该指数在10月时表现曾优于其他亚洲股指.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四以波幅区间上限收涨,且盘中多数时间封在波幅区间上限.为规避帐面外汇损失,目前各家银行的购汇意愿普遍不强,控制外汇头寸是普遍的策略.[CNY/CN]

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印度股市:中止连涨六日之势收低,从近四周半高位回落,对美国财政问题和欧洲经济危机的担忧,使得Larsen & Toubro等近期劲扬的个股遭遇获利了结抛压.指标BSE指数.BSESN收低0.3%,或56.13点,报18,846.26点.[.BO][ID:nL3E8M83O4]

印度汇市:印度卢比下跌,中止两日来的涨势,因欧债危机忧虑重新成为焦点,市场担心西班牙是否会很快申援.卢比/美元INR=D2收低0.3%,报54.36/37,上日收盘报54.2050/2150.[INR/][ID:nL3E8M83PX]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS跌0.40%,收报1,404.640点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.09%至747.91点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.13%至31.5000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.11%,报40.1600.

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巴西股市:拉美股市下跌,因投资者继续担心美国财政悬崖问题,且欧洲央行总裁表示欧元区经济几乎没有可能很快改善.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1.7%,报57,524.45点,较9月中旬触及的高位已累计跌去7%有余.[ID:nL1E8M8K2N]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=跌0.3%,报2.0387,连续第二日下跌.[ID:nL1E8M86YJ]

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南非股市:微涨,Truworths和Foschini等零售商类股领涨大盘,此前两家公司均宣布营收实现两位数增长,南非兰特下跌则支撑出口相关类股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.3%,报33,404.86点.综合指数.JALSH亦涨0.3%,报37,592.86点.[.J][ID:nL5E8M8IHJ]

南非汇市:南非兰特/美元跌逾1%,因周四公布的矿业和制造业数据逊于预期,显示南非经济增长前景黯淡.兰特/美元ZAR=D3午盘跌1.2%,至8.7455,为当日路透追踪的新兴市场货币中跌幅最大的币种,周三兰特在纽约市场收报8.6336.[ZAR/][ID:nL5E8M8IRP](完)