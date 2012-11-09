〔企业并购〕中国万象与美国江森自控等将竞购美汽车零件生产商A123

路透特拉华州11月8日电---美国电动汽车电池生产商A123 Systems将于12月6日招标出售,届时中美汽车零部件生产商都将参与竞标.这家已经申请破产保护的电池商曾得到美国政府部分资助.

中国万象集团与美国江森自控(Johnson Controls)(JCI.N)周四向破产法庭称,双方都将参与竞标.日本电气(NEC)(6701.T)和德国西门子(SIEGn.DE)也表达了竞标兴趣.

美国政界正仔细审视此次标售,因作为电池生产扶持计划的一部分,美国能源部曾给予A123公司1.3亿美元补贴.

A123上月进入破产保护程序,而且与江森自控达成1.25亿美元汽车业务收购协议,这将起到抛砖引玉的作用,鼓励其他潜在买家出手.所筹资金将用于偿还A123债务.

万象周四对特拉华州破产法庭法官Kevin Carey称,已于周三晚间向A123发出收购整家企业的保密收购提议.

万象的交易将需要美国外资审议委员会(CFIUS)批准,两名共和党参议员已要求该委员会审查万象的申请.

为赢得更多时间争取监管批准,万象设法使招标时间推迟到12月,江森自控原希望11月17日进行.

A123的投资银行家周四对法庭称,预计还会有其他买家.

NEC的律师称,该公司有意竞购A123的非汽车类零部件业务,西门子律师则未说明公司有意收购的部分.(完)