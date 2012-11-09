〔企业并购〕中国万象与美国江森自控等将竞购美汽车零件生产商A123

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透特拉华州11月8日电---美国电动汽车电池生产商A123 Systems将于12月6日招标出售,届时中美汽车零部件生产商都将参与竞标.这家已经申请破产保护的电池商曾得到美国政府部分资助.
中国万象集团与美国江森自控(Johnson Controls)(JCI.N)周四向破产法庭称,双方都将参与竞标.日本电气(NEC)(6701.T)和德国西门子(SIEGn.DE)也表达了竞标兴趣.
美国政界正仔细审视此次标售,因作为电池生产扶持计划的一部分,美国能源部曾给予A123公司1.3亿美元补贴.
A123上月进入破产保护程序,而且与江森自控达成1.25亿美元汽车业务收购协议,这将起到抛砖引玉的作用,鼓励其他潜在买家出手.所筹资金将用于偿还A123债务.
万象周四对特拉华州破产法庭法官Kevin Carey称,已于周三晚间向A123发出收购整家企业的保密收购提议.
万象的交易将需要美国外资审议委员会(CFIUS)批准,两名共和党参议员已要求该委员会审查万象的申请.
为赢得更多时间争取监管批准,万象设法使招标时间推迟到12月,江森自控原希望11月17日进行.
A123的投资银行家周四对法庭称,预计还会有其他买家.
NEC的律师称,该公司有意竞购A123的非汽车类零部件业务,西门子律师则未说明公司有意收购的部分.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。