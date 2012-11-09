〔路透基点〕友信国际总额相当于14.1亿台币三年期贷款完成--RLPC

路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,友信国际相当于14.1亿台币(4,850万美元)的三年期贷款完成.该交易金额起初目标为12亿台币.

贷款包括A部分4亿台币用于再融资的定期贷款;B部分8.6亿台币等价循环信用贷款,用于营运资本,可用美元或台币支领;C部分900万美元备用信用证;以及D部分1.5亿台币商业票据.

B、C部分总额不能超过8.6亿台币.B部分金额起初为相当于6.5亿台币.四部分都可展延两年.

起初的牵头行、簿记行以及代理行兆丰国际商业银行为A部分承贷4,350万台币,B部分9,350万台币,C部分97.8万美元.

另外两家起初的牵头行和簿记行,玉山银行(担保品控管行)台北富邦银行(文件准备行)分别为A部分承贷3,270万台币,B部分7,030万台币,以及C部分73.6万美元.彰化银行,中国信托商业银行,大众银行及台湾合作金库银行共享牵头行和簿记行头衔,与玉山银行和台北富邦银行承贷金额相同.

台湾土地银行为协办行,为A部分承贷2,630万台币,B部分承贷5,670万台币,C部分承贷59.2万美元.台湾银行,永丰银行,华南银行,台新银行以及元大商业银行也是协办行,各行承贷A部分2,190万台币,B部分4,710万台币,C部分49.3万美元.

上海商业储蓄银行为参贷行,为A部分承贷1,340万台币,B部分承贷2,860万台币,C部分承贷29.9万美元.台湾新光商业银行为A部分承贷1,110万台币,B部分2,390万台币,C部分25万美元.

中华票券金融公司, 国际票券股份有限公司和兆丰票券金融参贷D部分贷款,各承贷5,000万台币.

该贷款于10月19日签订.

与此前报导的一样,A,B,和D部分台币利率为邮局一年期台币储蓄利率加码80个基点,美元利率为新加坡银行间美元拆放款利率(SIBOR)加码125个基点.台币税后利率底限为1.9%,若台北与新加坡之间的银行间美元拆放款利率差距超过25个基点,则借款方需支付超过的部分.C部分年费90个基点.

若借款方负债比率降至150%以下,台币和美元的利率将分别调整至70个基点和115个基点.

此笔贷款以三个层级邀请银行参贷:

承贷1.5亿台币或以上的牵头行和簿记行前端费35个基点;承贷1亿台币-1.49亿台币的协办行前端费25个基点;承贷5,000-9,900亿台币的参贷行前端费15个基点.

贷款部分由土地、工厂和机械担保.

A部分有一年宽限期,每半年一次分五次不等额偿还:10%(第1-4次),60%(第5次).

B部分额度从第24个月开始缩减,每半年一次分三次不等额缩减:10%(第1-2次),80%(第三次).

财务条款包括最低流动比率为1倍,最高负债比率为2.5倍,最低利息保障倍数为3倍.(完)