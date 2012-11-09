《全球重要经济事件一览表》--11月9日-11月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月9日(五)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(预算)会议.

都柏林--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)、英国副首相克莱格、欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)在欧洲自由民主改革党(ELDR)年会上讲话.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

法国里昂--欧洲央行执委科尔就危机后央行扮演的角色发表讲话(0600).

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).

11月12日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

东京--日本央行总裁白川方明在共同社主办的研讨会上讲话(0230).

巴黎--国际能源署(IEA)发布2012年全球能源展望报告.

11月13日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(至11月15日).

里斯本--葡萄牙央行公布秋季经济报告.

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表讲话.

巴黎--国际能源署(IEA)公布11月石油市场报告.

11月14日(三)

伦敦--英国央行公布通胀报告.

雷克雅末克--冰岛央行公布利率决定(0800).

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月23-24日会议记录(1900).

11月15日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(最后一日).

亚特兰大--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克(受邀)在HOPE Global Financial Dignity Summit讲话.

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

斯坦福--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在斯坦福大学经济政策研究中心和Bill Lane Center for the American West共同赞助的西部研讨会上讲话(1945).

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在卡托研究所(CATO Institute)举办的"货币、市场和政府:未来30年"会议上讲话(2130).

11月16日(五)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 白云;审校 徐文焰

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