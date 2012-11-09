〔韩国汇市〕韩元下跌,受美国财政悬崖忧虑影响

路透首尔11月9日电---韩元兑美元KRW=周五连续第二个交易日下跌,因全球股市在美国经济和财政忧虑影响下下跌,韩国股市也不例外.
0036GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,092.3,周四本地收报1,089.3.
0100GMT左右,韩国央行将公布利率决定,市场交投因此也比较稀疏.市场高度预期韩国央行将维持利率在2.75%不变.
韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.8%.
12月三年期韩债期货.KS11涨0.05点,报106.35.
0036GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,092.3 1,089.3
日圆/韩元JPYKRW=R 13.7302/491 13.6345/464
韩国公债期货KTBc1* 106.35 106.30
韩国综合股价指数.KS11 1,879.81 1,914.41
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)
--编译 白云;审校 张荻
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