《中国债券市场每日交易备忘》--11月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国郑州路桥建设投资集团2亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,广发银行主承
华能澜沧江水电20亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,国开行主承
福建三安集团6亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,兴业银行主承
上海电力(600021.SS)15亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,光大银行及兴业银行主承
杭州前进齿轮集团2亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行及工行主承
惠天热电(000692.SZ)2亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,兴业银行主承
华泰集团4亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,农业银行主承
沈阳城市公用集团6.9亿元五年期中期票据(主体评级AA)簿记建档,中金公司及中信银行主承
上海环境集团4亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,农行及上海银行主承
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二、新债上市:
五矿集团20亿元六个月期超短期融资券011233005,票面利率4.09%
东方广场(000301.SZ)2亿元一年期短融041270007,票面利率5.24%
广西铁路投资集团10亿元一年期短融041259065,票面利率4.81%
海亮集团4亿元一年期短融041266011,票面利率5.80%
秦山第三核电5亿元一年期短融041256035,票面利率4.81%
汉江水利水电集团3亿元一年期短融041251036,票面利率5.07%
天津钢管集团5亿元一年期短融041260074,票面利率5.07%
绍兴水务集团2亿元一年期短融041263008,票面利率5.07%
华侨城集团20亿元一年期短融041254056,票面利率4.42%
青海投资集团6亿元一年期短融041262043,票面利率5.24%
富通集团4亿元一年期短融041262044,票面利率5.07%
东营方圆有色金属公司6亿元一年期短融041253062,票面利率5.34%
国泰君安证券20亿元三个月期短融071202003,票面利率4.15%
七台河城市建设投资发展公司10亿元七年期固息债1280332,票面利率7.30%
苏州城市建设投资公司20亿元七年期固息债1280357,票面利率5.79%
顺鑫农业(000860.SZ)10亿元两年期中票1282455,票面利率5.15%
宜宾国资经营公司13.4亿元五年期中票1282456,票面利率5.64%
太极集团(600129.SS)3.4亿元三年期中票1282457,票面利率6.10%
济宁矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282458,基本利差3.13%
东莞海龙纸业11亿元两年期中票1282459,票面利率5.53%
财政部150亿元三个月期贴现国债129908,参考收益率3.0636%
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三、缴款:
中国石化(0386.HK)(600028.SS)100亿元六个月期超短融
中国水利水电第七工程局6亿元一年期短融
天马股份(002122.SZ)6亿元一年期短融
浙江大东南集团2亿元一年期短融
碧水源(300070.SZ)5.5亿元一年期短融
江苏国信资产17亿元一年期短融
四川能源投资集团16.5亿元五年期中票
铁法煤业集团10亿元五年期中票
江苏苏海投资集团10亿元七年期固息债1280382,票面利率7.20%
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四、还本付息:
中国人民银行100亿元一年期央行票据1101086到期兑付,参考收益率3.5733%
国开行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息债020205付息,票面利率2.65%
华夏银行(600015.SS)20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债061301付息,票面利率3.70%
陕西投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080140付息,票面利率5.30%
辽宁忠旺集团12亿元三年期中票1082198付息,票面利率4.07%
中国铁道部150亿元七年期固息债1080155付息,票面利率4.63%
铁道部150亿元20年期固息债1180156付息,票面利率5.22%
中国五矿集团30亿元五年期中票1182311付息,票面利率5.36%
中国五矿集团30亿元三年期中票1182312付息,票面利率5.36%
深圳水务集团5亿元三年期中票1182313付息,票面利率5.98%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日在北京人民大会堂开幕,并将于14日结束.
会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面
部署.[ID:nSB2013609]
--中国原油期货模拟交易或离上市渐行渐近.上海期货交易所理事长杨迈军表示,原油期货
在上期所层面的技术、风险控制等设计已基本完成.下一步将在证监会领导下,研究完善组织
原油期货交易的方案,尽快开展模拟交易.[ID:nSB2092851]
国家统计局今日公布 10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%)
10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%)
1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%)
10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%)
10月工业增加值 (9月为9.2%)
10月房地产投资和销售情况月度报告
中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元)
国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%)
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 康熙泽/曹巍浩; 审校 边竞