《中国债券市场每日交易备忘》--11月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国郑州路桥建设投资集团2亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,广发银行主承 华能澜沧江水电20亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,国开行主承 福建三安集团6亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,兴业银行主承 上海电力( 600021.SS )15亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,光大银行及兴业银行主承 杭州前进齿轮集团2亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行及工行主承 惠天热电( 000692.SZ )2亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,兴业银行主承 华泰集团4亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,农业银行主承 沈阳城市公用集团6.9亿元五年期中期票据(主体评级AA)簿记建档,中金公司及中信银行主承 上海环境集团4亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,农行及上海银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券011233005,票面利率4.09% 东方广场( 000301.SZ )2亿元一年期短融041270007,票面利率5.24% 广西铁路投资集团10亿元一年期短融041259065,票面利率4.81% 海亮集团4亿元一年期短融041266011,票面利率5.80% 秦山第三核电5亿元一年期短融041256035,票面利率4.81% 汉江水利水电集团3亿元一年期短融041251036,票面利率5.07% 天津钢管集团5亿元一年期短融041260074,票面利率5.07% 绍兴水务集团2亿元一年期短融041263008,票面利率5.07% 华侨城集团20亿元一年期短融041254056,票面利率4.42% 青海投资集团6亿元一年期短融041262043,票面利率5.24% 富通集团4亿元一年期短融041262044,票面利率5.07% 东营方圆有色金属公司6亿元一年期短融041253062,票面利率5.34% 国泰君安证券20亿元三个月期短融071202003,票面利率4.15% 七台河城市建设投资发展公司10亿元七年期固息债1280332,票面利率7.30% 苏州城市建设投资公司20亿元七年期固息债1280357,票面利率5.79% 顺鑫农业( 000860.SZ )10亿元两年期中票1282455,票面利率5.15% 宜宾国资经营公司13.4亿元五年期中票1282456,票面利率5.64% 太极集团( 600129.SS )3.4亿元三年期中票1282457,票面利率6.10% 济宁矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282458,基本利差3.13% 东莞海龙纸业11亿元两年期中票1282459,票面利率5.53% 财政部150亿元三个月期贴现国债129908,参考收益率3.0636% ============================================================================== 三、缴款: 中国石化( 0386.HK )( 600028.SS )100亿元六个月期超短融 中国水利水电第七工程局6亿元一年期短融 天马股份( 002122.SZ )6亿元一年期短融 浙江大东南集团2亿元一年期短融 碧水源( 300070.SZ )5.5亿元一年期短融 江苏国信资产17亿元一年期短融 四川能源投资集团16.5亿元五年期中票 铁法煤业集团10亿元五年期中票 江苏苏海投资集团10亿元七年期固息债1280382,票面利率7.20% =============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行100亿元一年期央行票据1101086到期兑付,参考收益率3.5733% 国开行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息债020205付息,票面利率2.65% 华夏银行( 600015.SS )20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债061301付息,票面利率3.70% 陕西投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080140付息,票面利率5.30% 辽宁忠旺集团12亿元三年期中票1082198付息,票面利率4.07% 中国铁道部150亿元七年期固息债1080155付息,票面利率4.63% 铁道部150亿元20年期固息债1180156付息,票面利率5.22% 中国五矿集团30亿元五年期中票1182311付息,票面利率5.36% 中国五矿集团30亿元三年期中票1182312付息,票面利率5.36% 深圳水务集团5亿元三年期中票1182313付息,票面利率5.98% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日在北京人民大会堂开幕,并将于14日结束. 会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面 部署.[ID:nSB2013609] --中国原油期货模拟交易或离上市渐行渐近.上海期货交易所理事长杨迈军表示,原油期货 在上期所层面的技术、风险控制等设计已基本完成.下一步将在证监会领导下,研究完善组织 原油期货交易的方案,尽快开展模拟交易.[ID:nSB2092851] 国家统计局今日公布 10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%) 1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%) 10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%) 10月工业增加值 (9月为9.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元) 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/曹巍浩; 审校 边竞