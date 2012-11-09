《汇市简讯》澳元/美元下跌,此前澳央行下调明年经济成长预估至2.75%

0042GMT
* 澳元/美元降至1.0380,此前澳洲央行下调2013年经济成长预估至2.75%
* 很多人原预计2013年经济增长预估会达到3%
* 澳洲央行称目前政策适度,但仍保持宽松的立场
* 澳洲央行指出澳元汇率偏高,联邦和各省预算将收紧财政
* 澳洲央行保留12月降息的可能
* 澳元/美元支撑位在20日移动均线切入位1.0355,即1.0149/1.0480这波走势的38.2%回档位.(完)
--编译 王翔琼; 审校 张明钧
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