更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受欧美经济忧虑打压

(更正:因英文原文有误,倒数第二段应改为"全球最大能源消费国中国",非"全球第二大")

路透珀斯11月9日电---美国原油期货周五在亚洲时段跌至每桶85美元左右,因对欧美经济状况的担忧持续打压投资者人气.

0054GMT时,美国12月原油期货CLc1跌0.06美元,报每桶85.03美元,周四在纽约市场结算价上涨.

投资者仍在关注美国的经济困难.刚刚赢得连任的奥巴马总统面临着计划中的增税节支,如果在明年初开始实施的话,可能将重创美国经济复苏.

国际货币基金组织(IMF)周四敦促美国快速就长久性解决方案达成协议,避免明年初增税和减支措施自动生效,并称权宜之计可能伤及全球经济.[ID:nSB2092721]

欧洲经济亦令投资者担忧.欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,虽然金融市场环境缓和,但欧元区经济年底前难见复苏迹象.这为今后数月降息留下可能性.[ID:nSB2092527]

美国9月贸易逆差意外收窄,因出口大幅增加,暗示尽管欧洲受到债务危机困扰,但全球对美国商品的需求正增加.[ID:nSB2092509]

周四公布的其他数据显示,最近一周初请失业金人数减少,不过东海岸遭遇强烈风暴可能令数据失真.[ID:nSB2092509]

投资人也留意全球最大能源消费国中国十年一次的领导层换届,中国国家主席胡锦涛将把权力移交给习近平,尽管市场并不担心中国的政策将会因此发生改变.[ID:nSB8577701]

叙利亚总统阿萨德表示,他无论生死都会在叙利亚,并警告称,西方意在推翻他政权的侵略会为中东及其他地区带来灾难性后果.(完)