〔钢铁产业〕中国武钢向巴西LLX旗下港口投资建厂的磋商暂停--LLX

路透里约热内卢11月8日电---巴西港口运营商LLX Logistica SALLXL3.SA周四对路透表示,中国武汉钢铁600005.SS与该公司在巴西Açu港口投资建设年产500万吨钢厂的磋商暂停.LLX为Açu港口的所有者.

LLX投资关系部主管Filipe Mello称,武钢和LLX已数月没有接洽.在LLX致投资者的简报中,该港口相关的计划里面也不再有武钢.武钢为中国第四大钢铁制造商.

LLX由巴西亿万富翁Eike Batista控股,是Batista旗下EBX集团的一部分.EBX总部位于里约热内卢,从事矿业、石油、电力、造船、港口和船舶租赁业务.

武钢这项50亿美元的建厂计划原有望成为中国有史以来在巴西最大规模的投资.该项目原本也是Açu港口工业发展计划的关键部分.Açu港口位于里约热内卢北部约320公里(200英里)处,拥有铁矿石出口码头、造船厂、发电厂和火车站.

"武钢从未告诉我们已经取消了建厂计划,之前他们还否认了退出的谣言."Mello表示,"虽然最近我们没有磋商,但曾经每天都会讨论该计划."

Mello称,LLX之所以在简报中去掉武钢,是因为目前公司政策规定,简报中只能列入已签约会在港口建厂的公司名称.

他补充道,LLX和武钢只是签署了谅解备忘录.

尚未联系到武钢官员置评.(完)