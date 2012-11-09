〔新闻稿〕中国10月CPI同比上涨1.7%,环比下降0.1%--国家统计局

(以下是国家统计局周五公布的"2012年10月份居民消费价格变动情况"新闻稿全文)

2012年10月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.7%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.5%；食品价格上涨1.8%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨1.5%，服务项目价格上涨2.3%。1-10月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.7%。

10月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降0.8%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格下降0.2%，服务项目价格上涨0.2%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

10月份，食品价格同比上涨1.8%，影响居民消费价格总水平同比上涨约0.57个百分点。其中，粮食价格上涨3.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；水产品价格上涨4.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；鲜果价格上涨3.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点；油脂价格上涨3.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；鲜菜价格上涨1.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点；肉禽及其制品价格下降4.7%，影响居民消费价格总水平下降约0.37个百分点（猪肉价格下降15.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.60个百分点）。

烟酒及用品价格同比上涨2.0%。其中，酒类价格上涨4.0%，烟草价格上涨0.5%。

衣着价格同比上涨2.7%。其中，服装价格上涨3.0%，鞋类价格上涨1.7%。

家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.5%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.7%，耐用消费品价格持平。

医疗保健和个人用品价格同比上涨1.8%。其中，中药材及中成药价格上涨2.2%，医疗器具及用品价格上涨1.7%，医疗保健服务价格上涨1.0%，西药价格上涨0.5%。

交通和通信价格同比上涨0.1%。其中，车辆使用及维修价格上涨5.0%，车用燃料及零配件价格上涨4.7%，城市间交通费价格上涨1.3%，通信工具价格下降11.0%，交通工具价格下降1.1%。

娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.1%。其中，教育服务价格上涨2.6%，文娱费价格上涨1.9%，旅游价格上涨1.6%，文娱用耐用消费品及服务价格下降4.9%。

居住价格同比上涨2.5%。其中，水、电、燃料价格上涨3.3%，住房租金价格上涨3.1%，建房及装修材料价格上涨0.3%。

据测算，在10月份1.7%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.1个百分点，新涨价因素约为1.6个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

10月份，食品价格环比下降0.8%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.27个百分点。其中，鲜菜价格下降12.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.35个百分点；蛋价格下降3.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.04个百分点；水产品价格下降1.4%，影响居民消费价格总水平下降约0.03个百分点；肉禽及其制品价格上涨0.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点（猪肉价格上涨0.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.01个百分点）；鲜果价格上涨2.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点；粮食和油脂价格分别上涨0.5%和0.4%，两项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.01个百分点。

10月份，非食品价格环比上涨0.3%。其中，衣着价格上涨0.9%，医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、居住价格均上涨0.2%，交通和通信、烟酒及用品价格均上涨0.1%，家庭设备用品及维修服务价格持平（涨跌幅度为0）。居住中，水、电、燃料价格上涨0.3%。(完)