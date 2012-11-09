〔美国经济〕明年跌落财政悬崖的机率不大但正在升高--标普(更新版)

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
(新增细节)
路透纽约11月8日电---评级机构标准普尔周四称,美国经济明年跌落"财政悬崖"的机率上升,不过该国决策者可能会及时做出妥协,以避免这一结果.
标普的分析师目前预计,政治边缘主义将美国推落财政悬崖的机率在15%左右.
"依我们看,最可能的情形是,决策者及时达成充分的政治妥协,即便无法完全避免财政悬崖的潜在经济影响,也可避免大部分,"他们写道.
据美国国会预算办公室对财政悬崖的估计,1月开始的自动减支和大幅增税料对美国经济产生6,000亿美元的削减效应,可能把经济推入衰退.
美国总统奥巴马获得连任,且共和党再度在众议院占据多数席位后,市场担心决策者将无法及时达成协议,以避免财政悬崖对经济的多数影响.投资者涌向美国公债避险,造成美股下跌.
去年,标普将美国AAA的最高评级下调至AA+,称因国会内部在提高债务上限一事上斗争激烈.
穆迪和惠誉则仍维持美国的评级分别在Aaa和AAA.
但这三家评级机构对美国的评级展望均为负面,意味着中期内存在降评的可能性.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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