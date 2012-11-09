〔中国数据〕通胀压力化解经济显企稳回暖,政策料保持延续性(更新版)

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* 10月CPI同比涨幅降至33个月来低位

* PPI同比下降2.8%,降幅收窄,环比转正为五个来首见

* 通胀回落为政策放松提供空间

* 但PPI环比回升降低政策放松的紧迫性

路透北京11月9日电---中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下33个月低点,工业生产者价格指数(PPI)环比出现五个月来首次转正.分析人士预期短期内通胀将不足虑,同时随着经济底部企稳,未来政策料延续目前的基调.

"数据符合预期,CPI涨幅回落主要是食品价格回落导致的.经济低迷时,总体上通胀不成为问题."申银万国首席宏观分析师李慧勇表示,他预计在明年三季度之前都无须担忧通胀问题.

中国国家统计局局长马建堂在中国共产党"十八大"开幕前夕对路透表示,中国今年四季度到明年通胀的压力可能不会太大,但也不能掉以轻心.美国宽松货币政策会对国内的物价会有一定的压力.[ID:nSB2090415]

PPI方面,东北证券宏观分析师王国兵表示,PPI环比上涨主要是钢铁价格的推动,同时水泥、煤炭等略有推动.反映了投资需求拉动进一步体现."我们认为PPI的拐点也来临,进入缓慢回升态势."

中国国家统计局周五公布,10月CPI同比上涨1.7%,低于路透调查中值1.9%;当月CPI环比则下降0.1%;1-10月同比上涨2.7%.10月PPI同比下降2.8%,路透调查中值为下降2.7%,当月PPI环比上涨0.2%;1-10月平均同比下降1.6%

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.官方制造业PMI升至50.2,告别前两月的萎缩状态;汇丰中国10月制造业PMI则创八个月高位.[ID:nSB2077727]

欲浏览10月数据详情,请点选[ID:nEAP3028BC]

参看中国CPI和PPI图表,请点选(link.reuters.com/tep83t)

**政策保持延续性**

通胀虽进一步回落,但多种迹象显示中国经济开始在底部企稳,短期而言,政策仍将保持延续性,难有进一步放松动作.

"从整个物价体系看,货币政策的空间在放大,政策弹性提高."王国兵表示.

但他同时指出,经济和PPI环比的回升,也在一定程度降低货币政策进一步放松的紧迫性."我们预计短期维持现有操作,通过逆回购等维持市场流动性,但中期看,货币政策适度放松并未结束,我们认为未来仍不排除有降准和降息的可能."

国开证券宏观经济分析师杜征征则表示,当前经济已经处于底部企稳过程中,从10月PPI数据也可看出,当月环比结束了自今年5月份来的负增长,重新转正.他认为短期政策还是处于观望期,料监管层不会抛出降息,年内降准不能完全排除.

稍早,中国央行行长周小川在中国共产党十八大上称,宏观政策要保持足够的针对性和灵活性,并留有调整的余地,明年政策会保持延续性. 三季度以来,国内经济呈现缓中趋稳迹象;外部经济则需要强调不确定性,其并提及美国财政悬崖是当前很大的不确定性. [ID:nSB2092129]

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)