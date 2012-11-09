〔欧元区财政〕纾困贷款会被偿还,但违约风险仍存--ESM执行长

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透汉堡11月8日电---欧洲稳定机制(ESM)首席执行官雷格林周四对路透表示,给予困境中的欧元区国家的贷款将会被偿还,但违约的可能性仍需消化.
雷格林在汉堡举行的经济会议间隙称,"贷款将会支付并偿还.当然有风险,而且不能完全排除风险变为现实的可能性."
"但通常情况不是这样,迄今还没有发生过,"他称.
雷格林还表示,债务负担沉重的西班牙可能不需要全面的主权纾困.
"如果西班牙拿钱去重组银行业、改革就业市场并整固预算,结果将是利率因市场信心增强而再次下降,在这样的情况下,西班牙为什么会被迫寻求救助呢?"
"一旦市场改变了想法,这当然是个不错的选项,"他补充称.(完)
--编译 于春红;审校 张荻
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