《中国经济焦点》通胀放缓经济温和回升,政策面将保持平稳(更新版)

(新增分析师对工业和投资等数据的评论,并更新市场反应)

* CPI涨幅降至33个月低点,本轮通胀周期底部或已形成

* 工业、投资和消费超预期,经济复苏温和展开

* 短期政策面料平稳,货币政策松紧度难有变化

采写 北京/上海中文部; 撰稿 乔艳红

路透北京11月9日电---中国10月工业、投资和消费增速悉数超出预期,强化经济触底回升态势.惟反弹力度较弱,暗示未来经济复苏将温和展开.

同时,通胀降至33个月低点,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀将温和上行,但整体仍会是平稳可控.

正在召开的"十八大"将选举新一届中共中央领导人,冀望换届后有大规模刺激政策出台显然极有可能失望.面对"调结构、转方式"的重任,业内人士普遍认为,经济回暖纾缓政策进一步放松的压力,短期来看政策面将保持平稳,难有明显变化.

具体到货币政策,他们预计,中国央行料将保持目前货币政策松紧度不变,更青睐运用公开市场操作灵活调节流动性,以为经济自身调整创造条件.

"工业、投资和消费总体来看都比较好,都是一个上升的态势.三季度肯定是经济最低点,四季度绝对会好转,保守一点看大概在7.7%,还可以再乐观一些,"华融证券宏观经济分析师马兹晖评价道.

浙商证券宏观分析师郭磊也称,数据整体来看甚至略超预期,经济继续走在"被动去库存+弱复苏"的大逻辑之下,会进一步强化微观主体的乐观预期,从而形成良性循环.

"在这样的经济数据下,政策更有理由保持平稳.估计从现在到未来的三中全会期间,货币和财政政策不会有显着变化,"他说.

中国国家统计局数据显示,10月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高,而1-10月的固定资产投资(不含农户)同比增速达20.7%,10月社会消费品零售总额亦同比增长14.5%,投资和消费增速均创七个月的新高,且三个主要数据的月环比均为正增长.

中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛昨日在中共"十八大"开幕式上讲话指出,中国要坚持以经济建设为中心,发展是硬道理;但推动经济发展过程中将更加重视"质量和效益".这有别于此前坚持"速度和效益"并重的发展思路.[ID:nSB2091509]

国内外金融市场对中国宏观经济数据反应温和.中国股市沪综指.SSEC今日小幅收低0.12%,亚洲其它地区股市受欧美经济疑虑拖累也延续跌势.

欲浏览10月数据详情,请点选[ID:nEAP3028BC][ID:nEAP30G901]

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**经济将温和回升**

本月初出炉的中国10月宏观经济先行指标--官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)指数双双回升,加上今日PPI环比上涨,工业、投资和消费增速触及数月高点,都验证中国经济企稳回升态势已经基本确立.

稍早国家统计局局长马建堂在中共"十八大"会议间隙对记者表示,10月数据让政府对完成今年经济增长7.5%目标的信心增强.[ID:nSB2094127]

"数据好于预期,可以确定的是周期性反弹现在开始了,四季度经济增速肯定比三季度有明显的回升,我们预计在7.7%,"法兴银行中国分析师姚炜称.

他预计,反弹至少可以维持两个季度,之后就需要看政策了.09年因为有高速的信贷增长来支持经济,如果这次中央在政策上比较谨慎的话,反弹力度会比以前小很多.

高盛/高华中国宏观经济学家宋宇在最新研究报告中称,"低于预期的通胀率走势倾向于为决策者留出更多放松政策的余地,但我们预计政府不会在短期内进一步推出重大放松措施,因为实体经济增速的反弹降低了决策者认为放松政策的紧迫性."

宏源证券债券研究主管何一峰认为,政府需要在财政政策上再下些功夫,比如减税、降低企业融资成本等.货币政策来看,目前降息或降准的必要性都不大,可以维持之前的相机抉择,根据外汇占款的流向及时调整.

"从现在公布的数据来看,可以说经济形势有点向好,但内在动力依然不足.比如说制造业投资增速还在下行,这个是很关键的,"他说.

**通胀底部或已形成**

中国CPI去年7月曾触及6.5%的高点,在央行一系列紧锣密鼓政策调控下,到今年6月终于回到"2时代",此后连续四个月一直在1-2%区间徘徊,底部已经逐渐形成.未来随着经济回暖需求增加,通胀温和上升已成定局.

交通银行金融研究中心在最新报告中分析称,本轮CPI同比涨幅的周期底部在1.7-1.9%,相比历年低位而言仍属较高,同时扣除食品和能源的核心CPI和2006年初物价低位时期相比,也高出大约1.3个百分点,表明核心CPI中枢已经上移,未来物价涨幅下行的弹性与空间均有限.

"近三个月CPI同比处于筑底阶段,预计未来两个月将突破而上行,"该行在报告中称,"11月份翘尾因素反弹与雨雪天气因素带来食品价格走高将结束CPI的本轮筑底."

此外,生产性需求的缓慢复苏、企业补库存意愿的增强,已经带动生产性价格回升.目前基本可以确立经济复苏迹象,预计PPI也将进入回升通道.

国家统计局公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅1.7%,为33个月最低水准,低于路透调查中值1.9%;其中,食品价格同比上涨1.8%,环比下降0.8%.另外,10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.8%,止住此前连续六个月的降幅扩大之势.

中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤博士指出,非食品价格同比涨幅和上月持平,环比仍然为正,表明非食品领域的通胀压力并没有减弱.但无论是从经济运行总供求、翘尾因素,还是PPI降幅较大对下游的传导等因素来讲,都不支持CPI过快的抬头.

光大银行金融市场部首席经济学家盛宏清预计,年内和2013年通胀将保持平稳和可控的态势.估计11月涨幅为2.1%,12月为2.0%,2013年为2.8%.

**维持当前货币政策松紧度不变**

在经济回暖的情况下,中国政府再出台大力度政策刺激举措的可能性已经大大降低,具体到货币政策而言,鉴于降准或降息的政策冲击力太大,业内人士预计,央行料更青睐动用正逆回购等公开市场工具来调节流动性.

"从整个物价体系看,货币政策的空间在放大,政策弹性提高.但是经济和PPI环比的回升,也在一定程度降低货币政策进一步放松的紧迫性,"东北证券宏观分析师王国兵预计,央行短期会维持现有操作,通过逆回购等维持市场流动性.

申银万国首席宏观分析师李慧勇也称,总体而言,在明年三季度之前都不需要考虑通胀的问题."建议保持目前的政策基调,根据经济的状况作调整,"他说.

为遏制经济下行,中国央行今年稍早曾在不到一个月时间内即下调存准,还调降基准利率,令市场大感意外.但之后除了7月初再度降息外,央行再无动作,只是频频动用逆回购来调节市场流动性,让投资者降准的预期一再落空.

而中国央行日前发布的三季度货币政策报告或许解释了央行的想法.央行在报告中指出,"中国的潜在增长水平可能会有一个阶段性放缓的过程,此时就业对增长速度的硬约束会小一些,而物价对需求扩张的敏感度则可能更高,经济结构调整和转变发展方式的任务更加紧迫."