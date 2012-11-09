《中国信用市场综述》NAFMII放行主承销资格,或助券商经营转型

作者 钟华

路透北京11月9日电---中国银行间市场交易商协会(NAFMII)本周允许更多合格证券公司参与非金融企业债务融资工具主承销业务,这将使得中国信用债发行承销市场的竞争更为激烈,从而可能推动信用债券市场的规模扩张更快,交易活跃程度增加.

尽管中国证券公司并非信用债最主要投资力量,NAFMII新规短期亦难改债市承销格局,但却有助于券商收入可不单一倚重股票承销和经纪业务而更趋平衡,从"靠天吃饭"的经营模式,朝着自营与资产管理业务相结合的可持续经营模式转变.

目前非金融企业债务融资工具主承销商共24家,包括22家银行,以及中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)两家券商.根据NAFMII公告要求,中国其他诸如安信证券等13家AA级券商有望参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价工作,成为其主承销商.[ID:nSB2085763]

当然,即使有传统发行承销见长的更多合格券商成为主承销商,并非短期内就能撼动银行在非金融企业债务融资工具承销市场的鳌头地位.中国商业银行掌握着短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具承销市场的绝大部分份额.

据路透统计,中国2012年前10个月短融(含超短融SCP)及中票(含集合票据)发行规模合计19,096亿元人民币.中国商业银行掌握着其中绝大部分的承销份额,其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)以2,393亿元居承销额首位.

毕竟,中国非金融企业的债务融资与银行信贷有天然联系,且大量非金融企业债务融资,以及其中相当规模都是为了置换成本更高的银行贷款.相对应的是,在中国当前的金融格局下,有着更强货币创造能力的银行才有丰沛的资金,来满足非金融企业在场外市场(OTC)的债务融资需求.

但并非证券公司不能在非金融企业债务融资工具承销市场有更大作为.路透统计数据显示,证券公司作为主承销商的2012年前三季度中国企业债(含集合债券)发行规模合计5,142亿元,已超过同期短融及中票发行承销规模的三成;国开证券以487亿元居企业债承销额首位,也为工商银行上述短融及中票承销额的逾两成.

而且,证券公司往往比传统商业银行有更简洁的业务操作和管理流程,有更强的业绩激励机制,以及有股权等更多元化的融资渠道安排和更灵活的融资结构设计,能满足非金融企业多层次融资需求和更多元的投资者需求.

更多合格证券公司参与非金融企业债务融资工具主承销业务,将能增强对中国信用债一级市场主动权的掌控,利于将证券公司自营和资产管理业务与承销业务结合起来,满足证券公司客户对投资工具以及相关衍生工具的需求,从而推动证券公司资产规模得以更快扩张,交易更为活跃.

我们看到,中国平安证券,宏源证券000562.SZ等一批债券发行承销较强的券商,债券交易十分活跃,自营和资产管理业务发展迅猛.宏源证券2012年半年报显示,交易性金融资产增加27.27亿元,增幅为78.72%;自营业务实现收益17.9亿元.

或许,正因为证券公司不如银行、保险以及基金偏爱买入资产并持有,而对资产交易获利有更大兴趣,才使其能轻装上阵,助推中国债券承销市场更快发展.但也需指出的是,证券公司对非金融企业债务信用风险掌控不及银行深入,也可能使其主承债券发生更大的信用风险暴露,或债券定价出现相对偏离.

我们看到,尽管主体评级连遭下调的"11新中基CP001"CN041158011=CFXS本周终获按期兑付,但投资者对明年信用债风险仍存忧虑.路透本周稍早报导称,为防风险,NAFMII已暂停接收副省级以下的融资平台类(基础设施类)企业发行中期票据项目.[ID:nSB2085097](完)