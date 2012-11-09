〔中共十八大〕联通称年底前3G用户可达1亿,iPhone 5或可开卖--董事长

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京11月9日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)董事长常小兵周五表示,目前智能手机销售速度越来越快,该公司计划到年底前将3G用户发展到1亿户.
他在参加中共十八大会议期间还预计,2013年智能手机需求将好于2012年.目前公司自行采购的智能手机3,300万台,占W-CDMA市场销量的50%.
"目前中国的3G手机渗透率只有20%,发达国家在50%左右,中国市场还有很大成长空间."他称.
常小兵并表示,联通有望于今年底之前开始推出苹果(AAPL.O)的iPhone 5手机.
截至今年9月底,中国联通的3G用户为6,686万,移动电话总用户则为2.295亿户.[ID:nSH0118095](完)
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--发稿 林琦/李然/尹嫄婷; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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