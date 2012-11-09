〔中国货币市场〕七天回购利率补跌隔夜持稳,机构对逆回购缩量略有担忧

路透上海11月9日电---中国银行间资金市场周五早盘流动性近一步缓解.昨日上涨的七天回购加权利率转而下跌;而因市场对逆回购操作略有担心,隔夜回购加权利率则止跌企稳.

交易员认为,十八大期间,央行公开市场操作将以维持资金面"紧平衡"为主,随近期流动性回暖,资金利率下行后,市场对于接下来逆回购或将缩量抱有猜测,因此即使今日流动性渐宽,机构对于隔夜品种的定价略显谨慎.

北京一银行交易员指出,昨日本周公开市场出现净回笼,市场稍显谨慎.而今日资金面近一步宽松,导致七天回购利率出现补跌.

"资金还没彻底的松啊,如果彻底松,大家都轮动借隔夜(资金)了,现在还没有,主要担心央行逆回购缩量."他并称.

该交易员并指出,11、12月将迎来财政存款的集中投放,或将带来流动性泛滥,但如维稳仍是央行的第一要务,其通过逆回购能灵活的调节流动性,亦能够维持资金面"紧平衡".

继上周中国央行公开市场单周净投放创下天量后,随着资金面趋宽松,本周央行转为净回笼1,010亿元.流动性的改善,为公开市场操作缩减周内操作规模、减轻未来到期压力、熨平短期资金波动提供了空间,央行顺势而为.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6273 2.5793 4.80

七天CN7DRP=CFXS 3.1104 3.2827 -17.23

14天CN14DRP=CFXS 3.3596 3.3758 -1.62

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