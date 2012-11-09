〔全球金融〕日本大银行涉水全球飞机融资和租赁业务,因国内市场低迷

路透东京11月9日电---现金充裕的日资银行正涌入飞机融资业务,希望获得高于直接向企业发放贷款的利润率.

三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)等银行也在涉水飞机租赁业务,因越来越多的航空公司倾向于瘦身资产负债表,而不愿自己拥有飞机.

三井住友信托银行(8309.T)结构性融资部门高级经理Takeshi Sasaki称,"我们看到赚取企业贷款无法提供的(高)利差的机会."这家银行上个月设立了一个飞机融资团队.

日本银行业因国内市场不振而分散业务,当前在全球融资业务中扮演的角色越来越重,涉及从贸易融资至银团贷款等业务.

Sasaki说道,日本的银行业者正在进入飞机融资业务,而欧洲同业却在撤出,因此有很好的机会取得一席之地.

银行也对飞机融资感兴趣,因为其安全性貌似高于普通企业贷款.如果出现违约,金主通过出售飞机收回的贷款也比较多.

日本政策投资银行(DBJ)最近向路透表示,到2013年止的三年内,全球飞机融资业务规模料将比原先预期的1,200亿日圆(15亿美元)再增加一倍多.

波音(Boeing)(BA.N)表示,到2031年为止,全球航空公司包括淘汰旧机在内将需要新增34,000架飞机,总价值达4.5万亿(兆)美元.

波音数据显示,公司去年总交机总值为300亿美元,其中银行贷款占购买业务资金来源的28%.

其它企业则押注在飞机租赁成长上.波音数据显示,去年租赁飞机占全球飞机总量的36.5%,高于20年前的不到15%.

今年稍早时,三井住友金融集团(8316.T)就斥资73亿美元买下了全球第四大飞机租赁商RBS Aviation Capital.(完)