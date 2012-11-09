《汇市简讯》日圆交叉盘反弹,美元/日圆亦走高

0352GMT * 美元/日圆和多数日圆交叉盘在周末前出现反弹,受空头回补带动 * 美元/日圆最初在79.50左右承压,至79.61一线仍挂有卖单 * 欧元/日圆反弹至101.75,英镑/日圆报127.45,澳元/日圆报82.96,新西兰元/日圆涨至65.00 * 欧元/日圆在102.00前方承压,澳元/日圆则在83.00前承压,新西兰元/日圆位于较高水准 * 短线炒家可能进行更多空头回补,市场整体仍看涨 (完) --编译 白云; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=