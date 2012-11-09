《汇市简讯》美元/日圆外亚币全线下滑

0330GMT
* 日圆以外亚洲货币全线走强,亚洲市场反转纽约时段无本金交割远期外汇(NDF)的走势
* 日圆外亚币改弦易辙,跟随股市走势
* 亚股大幅升离低位,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌幅只有0.25%
* 美元/台币意外领跌,此前曾升破29.10
* 美元/韩元随之走跌,其它美元/日圆外亚币随即跟进
* 部分人士认为原因是美元/人民币汇价再次位于波动区间低端.(完)
--编译 白云;审校 张荻
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=