〔中国汇市〕人民币早盘仍在涨幅限制处停留,如何破解僵局市场无头绪

* 人民币早盘基本封在波幅区间上限

* 中间价连续第四日上涨

* 市场对如何破解僵局无头绪

路透北京11月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘继续走升,再破6.24关口,多数时间仍封在波幅区间上限.市场在人民币连续十多日压在涨幅限制位,且成交萎缩后,对如何突破僵局都陷入茫然.

市场人士并指出,客户积压的头寸还需要一个消化的过程,但目前成交很少,后续若央行不出台新的政策,或者进口没有大幅回升而导致购汇需求增加的话,很难说这种状况能维持多久.

"还要持续一段时间吧...,不知会怎么变."北京一大型银行的交易员称.

北京时间13:12,人民币兑美元即期报6.2382元,为涨幅限制价格.上日收报6.2429元.今日人民币兑美元中间价为6.3012元,上日中间价为6.3060元.

另一上海交易员表示,不管是企业还是银行,都认为人民币停在涨幅限制位将持续一段时间,这导致成交极度的萎缩,央行应该尽快出台一些政策和办法,"不然这个市场就死在这儿,真难受."

"看见易纲在十八大上说,中国国际收支基本平衡...那怎么解释这个市场状况呢?"他称.

中国国家外汇管理局副局长易纲周四在参加十八大小组讨论时称,中国的国际收支目前已基本处在平衡水平.

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.3420/60,上日尾盘为6.3530.

北京时间13:12,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2259/90元,上一交易日尾盘报6.2348元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 毕晓雯; 审校 林高丽

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