〔中共十八大〕行政体制改革广东先行先试,大部制改革要加力--广东副省长

路透北京11月9日电---推进行政体制改革无疑是中共十八大会议备受关注的话题.广东省常务副省长肖志恒周五表示,国务院已经批准广东在行政审批制度改革方面先行先试,广东将在行政体制改革方面先行先试,并大力推进大部制改革.

他在十八大期间广东团的会议上作出上述表示,并称,截至目前广东省已经调整停止行政审批近483项,下放34项.

"调整后政府的责任更重,进一步强化依法监管,过去这方面是有缺陷的."肖志恒称,要把"大部制"改革和行政审批制度改革结合起来,才能真正使政府转变职能.

广东省委书记汪洋此前也表示,广东要推进"大部制"改革,不是单纯机构合并的"物理变化",而是切实转变政府职能,建立适合市场经济要求的现代行政体制,实现"化学变化".政府要改变过去大包大揽的做法,将不该管的事坚决转移出去,将重点放在制定政策、提供公共服务和市场监管上.

今年7月,广东再次明确,除珠海、佛山、阳江等已在全市范围全面实施"大部制"改革的市及东莞、中山市外,其他地级以上市至少再选择2个县(市、区)进行推广行政审批制度改革;2013年要在广东全省推开.(完)

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