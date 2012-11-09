〔中共十八大〕行政体制改革广东先行先试,大部制改革要加力--广东副省长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京11月9日电---推进行政体制改革无疑是中共十八大会议备受关注的话题.广东省常务副省长肖志恒周五表示,国务院已经批准广东在行政审批制度改革方面先行先试,广东将在行政体制改革方面先行先试,并大力推进大部制改革.
他在十八大期间广东团的会议上作出上述表示,并称,截至目前广东省已经调整停止行政审批近483项,下放34项.
"调整后政府的责任更重,进一步强化依法监管,过去这方面是有缺陷的."肖志恒称,要把"大部制"改革和行政审批制度改革结合起来,才能真正使政府转变职能.
广东省委书记汪洋此前也表示,广东要推进"大部制"改革,不是单纯机构合并的"物理变化",而是切实转变政府职能,建立适合市场经济要求的现代行政体制,实现"化学变化".政府要改变过去大包大揽的做法,将不该管的事坚决转移出去,将重点放在制定政策、提供公共服务和市场监管上.
今年7月,广东再次明确,除珠海、佛山、阳江等已在全市范围全面实施"大部制"改革的市及东莞、中山市外,其他地级以上市至少再选择2个县(市、区)进行推广行政审批制度改革;2013年要在广东全省推开.(完)
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--发稿 沈燕; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。