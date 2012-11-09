〔中国数据〕工业消费投资增速均升至数月高点,强化经济触底回升态势(更新版)

中国汇市：人民币早盘小幅震荡走升，预期分化明显成交趋谨慎
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
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* 10月工业增速创五个月新高
* 投资和消费增速均创七个月新高
* 显示经济触底回升
* 但经济复苏基础仍不牢固
路透北京11月9日电---中国10月工业、投资和消费增速均好于预期,并升至数月高点,显示前期中国促经济的政策正在显效,亦强化了中国经济料在四季度触底回升的势头.
不过分析师指出,中国经济仍面临去产能化等难题,经济复苏基础还不牢固,仍面临下行风险,而考虑到通胀形势不足虑,后续宏观政策料仍有继续加力的可能.
"10月投资、消费、工业增加值都有所反弹,显示经济企稳筑底明确,但从数据看,反弹力度并不是很大,仍属弱势反弹,"中国国际经济交流中心研究员张永军称.
他并认为,在当前稳增长优先的前提下,政策仍需适当加力,包括货币政策的松动.
而法兴银行中国分析师姚炜指出,可以确定的是周期性反弹现在开始了,四季度经济增速肯定比三季度有明显的回升,我们预计在7.7%.
国家统计局数据显示,中国10月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高,而1-10月的固定资产投资(不含农户)同比增速达20.7%,10月社会消费品零售总额亦同比增长14.5%,投资和消费增速均创七个月的新高,且三个主要数据的月环比均为正增长,亦全部优于路透调查中值.
不过,国开证券宏观经济分析师杜征征坦言,固定资产投资数据略好于预期,说明企业去库存接近尾声,国家前期稳增长政策的效果逐渐显现.伴随二季度以来,社会融资总量持续改善,国内经济增长底部趋稳,具备回升可能性,但基础仍不牢靠,仍需进一步巩固.
"仍有一些经济复苏的基础不够牢固,普遍面临去产能化困难,经济下行风险犹存...现在通胀比较低,下调存准实际是比较好的时机."华宝信托宏观分析师聂文指出.
中国10月CPI同比涨幅降至近三年低点,PPI降幅收敛,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀预计温和上行,但整体仍将平稳可控,为货币政策调整预留空间.[ID:nSB2093335]
欲浏览10月数据详情,请点选[ID:nEAP3028BC]
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中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.官方制造业PMI升至50.2,告别前两月的萎缩状态;汇丰中国10月制造业PMI则创八个月高位.[ID:nSB2077727]
稍早,中国央行行长周小川在中国共产党十八大上称,宏观政策要保持足够的针对性和灵活性,并留有调整的余地,明年政策会保持延续性. 三季度以来,国内经济呈现缓中趋稳迹象;外部经济则需要强调不确定性,其并提及美国财政悬崖是当前很大的不确定性. [ID:nSB2092129]
今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.23%至93.84；SDR篮子指数微跌至95.83，BIS篮子指数微跌至95.11。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.05%，SDR篮子指数升0.34%，BIS指数跌1.18%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8655 40 欧元 7.2694 -151 日圆 6.0896 -264 港元 0.8848 3.5 英镑
路透北京2月24日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8637元附近，较上日升值约58点。