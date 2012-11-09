〔欧股业绩〕法国农业信贷银行亏损28.5亿欧元,受退出希腊业务影响

路透巴黎11月9日电---法国农业信贷银行(CAGR.PA)周五公布的季度亏损大于预期,为28.5亿欧元(36.3亿美元),因退出希腊业务和一系列其他减记使其遭受重创.

若剔除一次性因素,该行净利为7.17亿欧元,接近"正常"水平,但低于汤森路透I/B/E/S预估的7.86亿欧元.上述一次性因素包括出售旗下券商Cheuvreux、对西班牙Bankinter (BKT.MC)持股的减记,以及自身债务的亏损.

其上年同期净利为2.85亿欧元.该行未提供与调整后数据的对比.(完)